Alba: ripristino della pavimentazione in porfido, lunedì via XX Settembre chiusa al traffico (2)

- Mentre, nel secondo tratto di via Roma non pedonalizzata sarà rifatto il manto stradale e messi in sicurezza gli attraversamenti pedonali. Inoltre, sarà realizzato un nuovo passaggio pedonale tra i portici ed il piazzale della stazione ferroviaria per l’agevole raggiungimento della futura passerella sopra i binari. Restyling anche per la vicina via Mazzini dove è previsto il rifacimento della pavimentazione in porfido e dei marciapiedi. Sarà implementato l’arredo urbano e riqualificato l’impianto di illuminazione con luci ad alta luminosità e basso consumo energetico. I lavori in tutte e tre le vie sono a cura dell’impresa aggiudicataria Cauda Strade Srl e costeranno 345 mila e 723 euro, di cui 87 mila e 677, 57 euro finanziati dalla Regione Piemonte attraverso il bando “Valorizzazione dei luoghi del commercio – PUC “Percorsi urbani del commercio” e 258 mila e 45,43 a carico dell’Amministrazione. (Rpi)