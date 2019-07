Russia-Kazakhstan: accordo per demarcazione parti del confine

- La Russia e il Kazakhstan hanno concordato sulla demarcazione di alcune parti della loro frontiera comune durante un incontro della commissione bilaterale preposta a tale scopo tenutosi nei giorni scorsi nella città russa di Samara. Il ministero degli Esteri di Mosca ha diffuso una nota oggi per informare di questo risultato, in quanto le parti "hanno approvato le bozze dei documenti finali sulla demarcazione di alcune sezioni del confine statale russo-kazakho". Secondo il ministero di Mosca, i negoziati si sono svolti in un'atmosfera amichevole e il prossimo incontro della commissione è stato fissato per il mese di agosto in Kazakhstan. (Rum)