Farnesina: al via candidature direttori Istituti di cultura a Berlino, Londra, Mosca e New York

- Si è svolta alla Farnesina la riunione di insediamento del Gruppo istruttorio per l'individuazione dei direttori di quattro fra gli Istituti italiani di cultura all'estero che la legge prevede siano nominati per "chiara fama". Le sedi sono: Berlino, Londra, Mosca e New York. Il gruppo, spiega la Farnesina in una nota, è incaricato di vagliare le candidature pervenute a seguito della pubblicazione, sul sito del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, dei vari avvisi di vacanza ed è composto: dall'avvocato generale dello Stato emerito, Massimo Massella Ducci Teri; dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, Massimo Inguscio; dalla vicepresidente per l'Internazionalizzazione di Confindustria, Licia Mattioli; dal rappresentante del ministero dell'Istruzione, università e ricerca, Santino Vincenzo Mannino; dal rappresentante del ministero dei Beni e le Attività culturali, Annalisa Bottoni; oltre che dai tre competenti dirigenti del ministero degli Affari esteri. Nell'incontrare informalmente il gruppo, il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi ha sottolineato "l'importanza di pervenire a scelte fondate unicamente sul merito dei candidati, considerata l'importanza per l'immagine e il prestigio dell'Italia del ruolo che saranno chiamati a svolgere". Per questo motivo è stata lanciata un'apposita procedura di selezione improntata a criteri di trasparenza e obiettività, coinvolgendo valutatori esterni al ministero degli Affari Esteri. (Com)