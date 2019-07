Pd: Damiano, stracciare statuto per stagione riformismo radicale

- "Penso che sia necessario stracciare lo Statuto del Pd, ormai obsoleto e già inadatto nel tempo in cui andava di moda il 'bipolarismo di coalizione'". Lo dichiara Cesare Damiano, dirigente del Partito democratico in seguito all'assemblea nazionale dem. "Lo Statuto - continua - va completamente rifatto, riconsegnando agli iscritti la vera proprietà del partito. La prima operazione da compiere mettere fine all’anomalia del segretario/candidato presidente del Consiglio. Proporre di essere una forza di alternativa, come ha detto Zingaretti, non significa essere subalterni ai progetti politici di altri: è esattamente il contrario". (segue) (Com)