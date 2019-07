Pd: Damiano, stracciare statuto per stagione riformismo radicale (2)

- Damiano quindi osserva: "E' quello che non ha avuto il coraggio di fare la sinistra, da quarant’anni a questa parte, di fronte all’affermarsi dell’ideologia liberista. Le conseguenze le stiamo pagando ancora oggi. Il fallimento della 'Terza via' in Italia e nei Paesi anglosassoni, Stati Uniti e Gran Bretagna, dovrebbe indurci a elaborare una alternativa di sistema piuttosto che ridurci al ruolo di neoliberisti 'dal volto umano', come ci ricorda Stiglitz. La pratica politica della riduzione del danno provocato dalla ideologia del mercato non basta più". "Se il Pd vuole riallacciare il rapporto con il suo popolo deve essere protagonista di una stagione di riformismo radicale che abbia al suo centro uno sviluppo compatibile con l’ambiente, la qualità del lavoro e la formazione permanente di fronte all’avvento delle nuove tecnologie digitali", conclude. (Com)