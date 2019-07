Messico: rete consolare in allarme per piano Usa di espulsione "massiccia" di migranti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consolati messicani nelle zone a maggior rischio hanno intensificato i colloqui con i connazionali e ribadito la serie di consigli contenuta in un depliant oggi riproposto dalla stampa. In vista dell'arrivo di un agente dell'ufficio migratorio, si ricorda ai migranti di "non aprire la porta e chiedere il perché della visita". Di farsi concedere un interprete nel caso non si conosca l'inglese e di non far entrare nessuno che non sia dotato di un ordine firmato da un giudice. "Se esiste un ordine, non discutere", prosegue la nota che raccomanda di non dare "informazioni false" ricordando che esiste il diritto a rimanere in silenzio o a non farsi perquisire. I soldi che il ministero degli Esteri ha permesso di attivare sono quelli a disposizione per situazioni come conflitti improvvisi, disastri naturali o qualsiasi situazione imprevista per la quale non sono stanziati fondi nel bilancio. (Mec)