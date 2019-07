Novara: per 2 mesi cavalcaferrovia di Porta Milano chiuso ai pedoni, istituito bus navetta

- A Novara, a seguito del sopralluogo effettuato il giorno primo luglio e in ragione della manutenzione straordinaria del cavalcaferrovia di Porta Milano, viene richiesto il divieto di transito pedonale delle scale di accesso al Cavalcavia, dal 15 luglio fino al 10 settembre per poter procedere alla messa in sicurezza del manufatto con la rimozione e la sostituzione dei parapetti (sia del ponte che delle scale), il rifacimento del marciapiede, la posa delle recinzioni e del guard rail. L’Amministrazione, in accordo con Sun spa, interviene per alleviare il disagio di tutti coloro che abitualmente utilizzano la scalinata riservata ai pedoni, con l’attivazione di un servizio bus navetta gratuito da venticinque posti che effettuerà un percorso circolare giornaliero per trasferire gli utenti fino al sottopasso pedonale della stazione, dalle 7 alle 21 a partire dal 15 luglio fino al 10 settembre. L’ itinerario prevede la prima fermata in corso Trieste 2/b, la seconda fermata in corso Milano 6/a, la terza fermata corso Milano 16, la quarta fermata in corso Trieste 5, il capolinea navetta presso il sottopasso pedonale in via Leonardo da Vinci e ritorno. (Rpi)