Roma: semina panico nel parcheggio del supermercato a Torre Spaccata e danneggia auto in sosta, arrestato 34enne

- I carabinieri della stazione Roma Alessandrina hanno arrestato un cittadino romeno di 34 anni che aveva seminato il panico nel parcheggio di un supermercato in via di Torre Spaccata. In evidente stato di ubriachezza, impugnando una spranga in ferro, stava danneggiando le auto in sosta e quando sono arrivati i carabinieri, chiamati da alcuni clienti, si è rifiutato di fornire i documenti, opponendo ferma resistenza e spintonandoli. Con l’ausilio di altre pattuglie i carabinieri lo hanno definitivamente bloccato, arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo. Sequestrata la spranga utilizzata per colpire le auto degli sfortunati clienti del supermercato. (Rer)