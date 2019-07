Usa: Dipartimento di stato, allarme per incertezza investimenti in Messico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento segnala poi che "i tagli al bilancio dell'amministrazione hanno portato come risultato a importanti licenziamenti", circostanza che "ha ostacolato la capacità delle agenzie di portare a compimento il loro lavoro, un elemento chiave per le decisioni degli investitori". Non sfugge poi il fatto che diverse istituzioni finanziarie abbiano tagliato le stime di crescita del paese, a partire dal pronostico dell'1,6 per cento che la Banca centrale (Banxico) ha fatto per l'anno in corso, contro il 2 per cento promesso dal governo. Senza contare le diverse bocciature effettuate dalle agenzie di rating sul debito sovrano e su quelli di alcune istituzioni di rilevanza strategica come nel caso della compagnia energetica Pemex. (segue) (Mec)