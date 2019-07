Usa: Dipartimento di stato, allarme per incertezza investimenti in Messico (3)

- "Le politiche, i programmi e le comunicazioni conflittuali della nuova amministrazione hanno contribuito all'incertezza", specialmente nel caso delle "riforme del settore energetico" e sullo "stato di salute finanziaria di Pemex". Immancabile il riferimento allo stop dato dal governo Lopez Obrador ai cantieri del Nuovo aeroporto internazionale di Città del Messico, opera considerata "faraonica" nei costi e a rischio di forte impatto ambientale. Uno stop ampiamente promesso in campagna elettorale, ricorda il Dipartimento di Stato, ma non per questo meno incisivo sulla percezione degli investitori. "L'incertezza sul rispetto dei contratti, l'insicurezza e la corruzione continuano a ostacolare la crescita del economica del paese. Questi fattori aumentano significativamente il costo degli affari in Messico", aggiunge il testo. (Mec)