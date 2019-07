Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, domenica 14 luglio, cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata- Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: pioggia.Piemonte: tempo in peggioramento nel corso del giorno sul Nord Ovest per l'arrivo di un impulso instabile dal Nord Atlantico. Giornata inizialmente discreta ma con tendenza a peggioramento nel corso del tardo pomeriggio con fenomeni a partire dalle Alpi e in estensione a Piemonte e Liguria, anche estesi e diffusi nel corso della notte. Temperature in lieve diminuzione, venti in rinforzo e rotazione da grecale sul Ligure. (Rpi)