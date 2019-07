Business news: Cina, la crescita economica frena nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia della Cina è cresciuta del 6,2 per cento nel trimestre aprile-giugno, secondo le previsioni degli economisti specializzati in quel paese consultati da “Nikkei” e “Nikkei Quick News”. Laddove confermato, il dato rappresenterebbe un rallentamento rispetto alla crescita del 6,4 per cento registrata nel trimestre precedente. Cina e Stati Uniti hanno concordato alla fine di giugno di riprendere i colloqui per un accordo commerciale, ma pochi economisti ritengono che una vera de-escalation delle tensioni tra i due paesi possa concretizzarsi entro i prossimi 12 mesi. Le previsioni degli economisti per la crescita dell’economia cinese spaziano dal 6,1 al 6,4 per cento, con una media del 6,2 per cento, che costituirebbe il peggior dato trimestrale dal 1992. Tetsuji Sano, chief Asia economist presso Sumitomo Mitsui Asset Management, sottolinea il peggioramento del sentimento economico in Cina e la produzione industriale inferiore alle aspettative. Un altro economista consultato da “Nikkei”, Ken Chen di Kgi Securities, evidenzia invece le deboli performance dei settori di trasformazione, costruzioni e immobiliare. (Cip)