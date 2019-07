Business news: Indonesia, Indosat negozia vendita di 3mila torri per le telecomunicazioni

- L’azienda indonesiana delle telecomunicazioni Indosat Ooredoo ha intrapreso colloqui per la vendita di 3mila torri per le telecomunicazioni. Lo hanno riferito a DealStreetAsia fonti anonime a conoscenza delle trattative, secondo cui Indosat si avvale della consulenza di Jp Morgan. Il valore totale della transazione dovrebbe aggirarsi attorno a 300 milioni di dollari, considerato il valore medio di ciascuna torre, compreso tra 100mila e 200mila dollari a seconda della posizione e una serie di altri fattori. Indosat avrebbe già ricevuto attestati di interesse da potenziali acquirenti, sia locali che internazionali. Turina Farouk, responsabile delle comunicazioni corporate di Indosat Ooredoo, ha rifiutato di commentare le indiscrezioni, ma ha precisato che l’azienda dispone di “alcune opzioni per massimizzare il proprio business value a lungo termine”. (Fim)