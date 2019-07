Roma: Rossi (Ugl), straniero semina panico davanti supermercato Tor Sapienza, serve più sicurezza

- "Ottimo intervento dei nostri carabinieri: hanno fermato e arrestato un cittadino romeno che, evidentemente ubriaco, aveva seminato il panico nel parcheggio di un supermercato di Tor Sapienza. A Roma serve più sicurezza! E punizioni certe per chi non rispetta le regole". Lo dichiara, in una nota, Ermenegildo Rossi, segretario generale Ugl Roma e Provincia. (Com)