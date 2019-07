Serbia-Kosovo: fonti stampa, generale serbo Pavkovic non può essere giudicato da autorità Pristina

- L'ex capo di Stato maggiore jugoslavo Nebojsa Pavkovic non può essere sottoposto a procedimento giudiziario dalle autorità di Pristina: lo scrive oggi il quotidiano di Belgrado "Vecernje novosti", citando fonti del Meccanismo residuale del Tribunale penale internazionale dell'Aia. Secondo il giornale, lo statuto del Meccanismo prevede che gli imputati già condannati davanti al Tribunale dell'Aia non possano essere giudicati da altre corti. Nei giorni scorsi le autorità giudiziarie di Pristina si sono recate in Finlandia dove Pavkovic è attualmente detenuto e hanno chiesto il permesso di effettuare un interrogatorio. (Seb)