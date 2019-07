Kosovo-Nord Macedonia: presidente Thaci, già avuti chiarimenti con premier Zaev (3)

- Zaev, da parte sua, ha escluso in modo categorico le sue dimissioni dicendosi "vittima di una struttura ben organizzata", mentre oggi è tornato a parlare ai giornalisti assicurando che intende continuare ad avere "comunicazioni dirette" con gli omologhi e i presidenti dei paesi partner della Macedonia del Nord. I media di Skopje hanno diffuso martedì alcuni stralci di diversi minuti delle conversazioni telefoniche intercorse tra due comici russi, Vladimir Kuzencov e Alexei Stolarov, che si sono spacciati per l'ex presidente ucraino Poroshenko e per Stoltenberg parlando al telefono con Zaev. Secondo quanto scrive il quotidiano "Nezavisem", nella conversazione con Poroshenko, Zaev assicurerebbe aiuto all'ex presidente ucraino a seguito della proposta di esportare verso la Macedonia del Nord le attività della sua fabbrica di cioccolato. Un altro punto delle conversazioni messo in evidenza sarebbe relativo alla possibilità di concedere denaro alle autorità religiose locali per incentivarle ad ottenere l'autocefalia della Chiesa ortodossa macedone come recentemente avvenuto per quella ucraina. (segue) (Kop)