Serbia-Bulgaria: ministro serbo Dacic, messa parola fine a disaccordi con Borisov (3)

- I ministri degli Esteri di Serbia e Bulgaria, rispettivamente Ivica Dacic ed Ekaterina Zaharieva, hanno avuto lo scorso 9 luglio un incontro a margine della ministeriale organizzata ad Alti Tatra, in Slovacchia, dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce). Secondo una nota diramata quel giorno da Belgrado, i due ministri hanno discusso delle ultime "incomprensioni" relative ad alcune dichiarazioni del premier bulgaro Bojko Borisov sul tema del riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente da parte dell'Unione europea. "Abbiamo appurato, analizzando il modo in cui sono state trasmesse le informazioni da alcuni media, che evidentemente si è giunti ad un'interpretazione sbagliata delle dichiarazioni di Borisov", ha dichiarato il ministro serbo Dacic secondo la nota diramata allora. (segue) (Seb)