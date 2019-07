Serbia-Bulgaria: ministro serbo Dacic, messa parola fine a disaccordi con Borisov (4)

- "Da quello che è stato pubblicato dai nostri media si poteva capire che Borisov avverte Borrell del fatto che deve rispettare la posizione dell'Ue secondo cui il Kosovo è indipendente. Questa da parte nostra è una dichiarazione assolutamente controversa. L'Ue non ha stabilito che il Kosovo è indipendente e non è la posizione unitaria dell'Ue, addirittura l'Ue segnala il Kosovo con uno status neutrale attraverso un asterisco e nota a piè di pagina nei suoi documenti", ha dichiarato ancora il capo della diplomazia serba. Secondo quanto appurato nella conversazione fra Dacic e Zaharieva, infine, Borisov ha invece risposto ad una domanda che chiedeva se Borrell, proveniente dalla Spagna che non riconosce il Kosovo, potrà essere prevenuto alla luce del fatto che vi sono alcuni paesi all'interno dell'Ue che non riconoscono Pristina. (segue) (Seb)