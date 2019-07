I fatti del giorno - Balcani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia-Bulgaria: ministro serbo Dacic, messa parola fine a disaccordi con Borisov - E' stata messa "la parola fine" ai disaccordi sorti nei giorni scorsi fra il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, e il premier della Bulgaria Bojko Borisov: lo ha detto oggi lo stesso Dacic, ospite dell'emittente "Tv Pink". Dacic ha ribadito che il problema è sorto a causa di un'interpretazione sbagliata di alcune dichiarazioni di Borisov. Il ministro ha precisato di avere reagito quando alcuni media hanno riferito che il premier bulgaro avvertiva il futuro Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue Josep Borrell che "non può rappresentare la posizione della Spagna" riguardo alla questione del Kosovo, ma che deve tenere conto della posizione dell'Intera Unione europea, ovvero "che il Kosovo è indipendente". "Tale affermazione implica che l'Ue abbia riconosciuto il Kosovo, ma nell'Unione non esiste consenso su ciò, poiché 5 paesi non hanno riconosciuto il Kosovo. Dovevo reagire ad una tale affermazione", ha detto Dacic. (segue) (Res)