Kosovo: capo uscente Eulex, missione europea ha ancora ruolo importane

- La missione Eulex ha ancora un ruolo importante in Kosovo nonostante gli "indubitabili" progressi compiuti dal paese balcanico nei dieci anni dal suo dispiegamento. Lo ha affermato il capo uscente della missione Eulex, Alexandra Papadopoulou, in un'intervista al quotidiano "Koha Ditore" in vista della fine del suo mandato. Secondo Papadopoulou, sia la comunità internazionale che i kosovari "si aspettano miracoli" in quanto le persone "vogliono cambiamenti" ma questi in realtà possono avvenire solo gradualmente e tramite "una rigorosa attuazione della legge". A modo di vedere del capo della missione europea di assistenza giudiziaria in Kosovo, riguardo la persecuzione dei crimini di guerra i reati non possono essere accertati senza le prove: "Non si possono condannare persone sono in base alle speculazioni", ha affermato. Papadopoulou ha infine precisato che Eulex è "cieca" riguardo le divere etnie quando si tratta del perseguimento dei crimini. (segue) (Kop)