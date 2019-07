Torino: Forte di Exilles, stasera concerto dell'arpista e cantante Cecilia

- Sabato 13 luglio ore 21, il Forte di Exilles (Torino) accoglie Cecilia in concerto, una serata con la musica e le atmosfere dell’arpista cantante con la passione per la musica leggera, fresca di pubblicazione del secondo disco Cupid’s Catalogue. Scelta da Niccolò Fabi per l’apertura del tour ufficiale, è stata al fianco di Max Gazzè nell’ultimo Sanremo. Cecilia si è formata al conservatorio di Torino. Suona l’arpa sin da giovanissima e scrive da tempo canzoni in lingua inglese, coniugando l’attitudine folk del suo strumento al cantautorato femminile. Il Forte di Exilles ha una storia fatta di guerre, confini e leggende. Simbolo di equilibrio fra tradizione e modernità, ha l’imponenza delle antiche rocche fortificate e una suggestiva architettura che da sabato 6 luglio a sabato 31 agosto è scenografia di un ricco calendario di appuntamenti per grandi e bambini. (segue) (Rpi)