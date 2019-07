Roma: Acea, nuova luce per il teatro Marcello, sostituiti 115 proiettori

- Acea "ha completato l’intervento di manutenzione straordinaria che ha rinnovato l’illuminazione del Teatro Marcello, proseguendo nel percorso di valorizzazione del patrimonio artistico, architettonico e culturale della Capitale. Nella giornata di venerdì 12 luglio sono infatti terminati i lavori nell'area archeologica interna ed esterna del monumento, durante i quali le squadre Acea hanno sostituito complessivamente 115 proiettori. Le arcate del primo e del secondo ordine del Teatro Marcello sono state illuminate internamente, così come i resti archeologici situati nell'area esterna, tra cui le colonne corinzie del Tempio di Apollo Sosiano. Questo progetto di illuminazione è l’ultima iniziativa, in ordine cronologico, della lunga serie di interventi di Acea volti a valorizzare la città, il suo patrimonio artistico e architettonico. Tra questi, l’illuminazione della Piramide Cestia e Porta San Paolo, di piazza del Campidoglio, del Castello di Santa Severa e la cupola del Tempio Maggiore di Roma". (Com)