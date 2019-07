Argentina: Fmi plaude a piano di risanamento, nuova tranche da 4,5 miliardi di dollari

- Il comitato esecutivo del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha concluso la quarta revisione sull'andamento dell'economia argentina, concedendo a Buenos Aires ulteriori 4,5 miliardi di dollari, nuova tranche del prestito Stand By a 36 mesi siglato lo scorso anno. Con i nuovi fondi, sale a circa 44,1 miliardi di dollari l'importo versato dall'organismo multilaterale al paese governato dal presidente Mauricio Macri: si parla del 78 per cento versato sul totale dei 57,1 miliardi pattuiti in totale. "Le autorità argentine continuano a mostrare un solido impegno con il programma di politica economica e hanno soddisfatto tutti gli obiettivi previsti nel quadro del piano appoggiato dall'Fmi", si legge nella nota di lavoro firmata dal direttore ad interim del Fondo, David Lipton. È passato tempo, riconosce il Fondo, "ma ora gli sforzi realizzati in materia di politiche iniziano a dare i loro frutti": si parla di una "stabilizzazione dei mercati finanziari, miglioramenti nella "posizione esterna e fiscale" e della graduale ripresa economica dopo la recessione del 2018. (segue) (Abu)