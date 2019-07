Argentina: Fmi plaude a piano di risanamento, nuova tranche da 4,5 miliardi di dollari (2)

- L'organismo finanziario sottolinea che l'inflazione, pur rimanendo "a un livello molto alto", è "entrata in una parabola discendente che si spera possa continuare nei prossimi mesi. La gestione prudente della politica monetaria da parte della Banca centrale (Bcra) continua ad essere essenziale per ancorare il tasso di cambio così come il processi di disinflazione". VBuenos Aires ha chiesto all'Fmi di appoggiare l'aumento dell'obiettivo di bilancio primario di fine settembre, "come un segnale della priorità per garantire che il rapporto debito pubblico/pil si collochi in maniera decisiva su una traiettoria discendente". Riconosciuti gli sforzo per "aumentare il livello dei rinnovi del debito pubblico", il Fondo ribadisce l'importanza di "applicare in modo fermo" le politiche su cui si sviluppa il programma del prestito. (segue) (Abu)