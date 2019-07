Argentina: Fmi plaude a piano di risanamento, nuova tranche da 4,5 miliardi di dollari (3)

- Proseguendo a consolidare la stabilità macroeconomica, "gli sforzi devono sempre più concentrarsi sul rilancio dei piani di riforme strutturali". In questo senso, la firma dell'accordo tra Unione europea e Mercosur appare "un passo importante". È comunque necessario "raddoppiare gli sforzi per migliorare il sistema tributario, incrementare la concorrenza nei mercati dei prodotti domestici, approfondire le iniziative per rafforzare la governance e sconfiggere la corruzione". Un pacchetto di riforma che "hanno un significativo potenziale per aumentare la crescita dell'Argentina, creare occupazione, ridurre la povertà e migliorare il livello di vita di tutti gli argentini", conclude la nota. (Abu)