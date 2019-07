Ue: Brunetta (FI), governo dovrà chinare testa a diktat Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, sostiene in una nota: "Per ritornare a crescere sarebbe necessaria una impostazione nettamente opposta della politica fiscale, ma questo è impedito dall'Europa, come conseguenza della necessità di ridurre il deficit e il debito pubblico, in costante aumento, a causa delle dissennate politiche in termini di assistenzialismo del governo giallo-verde". Ma il parlamentare azzurro rimarca: "Non è l'Europa che però deve essere additata come colpevole di questa situazione, ma solo e soltanto i due partiti di maggioranza Lega e Movimento cinque stelle che, oltre ad aver sprecato inutilmente le poche risorse a disposizione, hanno anche deciso di aprire uno scontro con Bruxelles costato decine di miliardi di euro e conclusosi con una vera e propria debacle. Ora, quello scontro non è più riproponibile, se si vuole evitare un'altra crisi dello spread nel momento stesso in cui si dovranno esprimere le agenzie di rating sul debito italiano, a partire da Fitch il 9 agosto, Moody's il 6 settembre e S&P il 25 ottobre, in piena sessione di bilancio. Messi come siamo messi - conclude Brunetta - al governo sovranista e populista, quello 'dello spread me ne frego' e altro ancora, toccherà chinare la testa ai diktat di Bruxelles, dopo aver imbrogliato, ancora una volta, gli italiani".(Com)