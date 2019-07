Islam: Grande moschea di Roma elegge Naim Nasrallah presidente e nuovo Cda

- Il Centro islamico culturale d’Italia, noto come la Grande moschea di Roma, ha tenuto oggi la sua assemblea generale ordinaria dei soci che ha eletto il nuovo Consiglio di amministrazione, ha approvato il bilancio del 2018. Secondo quanto si legge in una nota il nuovo Cda è composto da 10 membri per un mandato di due anni come previsto dallo Statuto. Naim Nasrallah è stato eletto presidente del Cda del Centro islamico, Adel Amer primo vice presidente, MouIra al Amin secondo vice presidente, Ejaz Ahmed tesoriere, Abdellah Redouane Segretario generale, Mohamed Saady, Massimo Cozzolino, Moulay El Akkioui, Giancarlo Pasqualoni e Giulio Soravia in qualità di consigliere. Il nuovo Consiglio di amministrazione ha ringraziato il presidente uscente, Khalid Chaouki, per il lavoro svolto e lo invita a mettere le sue competenze e il suo talento a disposizione del Centro islamico. (Ren)