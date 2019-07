Pd: Pedica, bene Zingaretti, basta correnti. Ma valga per tutte

- "Qualcuno, non troppo tempo fa, diceva che nel Pd c’era tanto ciarpame. Quel ciarpame c'è ancora e anche oggi si dovrebbe avere il coraggio di dirlo. Zingaretti ha fatto bene a sottolineare che le correnti non devono più esistere, ma deve valere per tutte e non solo per una parte". È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica del Pd. "Da oggi parliamo solo di idee e cerchiamo di costruire un Pd veramente inclusivo e aperto anche a chi non è d’accordo su tutto quello che il segretario dice - continua Pedica -. Ad esempio, è sbagliato dire che non va rifatto ex novo lo Statuto del Pd. Orfini ha ragione. Bisogna riformare tutto e ai circoli del Pd vanno affiancate anche le sezioni tematiche, quelle dove tutti cittadini, anche quelli senza tessera di partito, incontrano i rappresentati delle istituzioni e dialogano direttamente con loro. Da anni lo stiamo facendo nella mia 'sezione' tematica in via Sardegna, a Roma, e invito anche Zingaretti a venire a trovarci". (Com)