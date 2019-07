Imprese: Di Maio, basta polemiche, Fca produrrà a Torino 500 elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, commenta su Facebook: "Dopo tutte le polemiche sui nostri incentivi all'auto elettrica, questi sono i fatti. Le parole le lascio ad altri". Il capo politico M5s rimanda ad un post del blog delle Stelle in cui si annuncia che la 500 Bev, è l'auto "elettrica che uscirà dagli stabilimenti di Mirafiori a Torino, dove è stato avviato il primo robot della nuova linea alla presenza dei vertici di Fca, della sindaca Chiara Appendino e del presidente della pegione Piemonte Cirio". Dopo la notizia dell'addio a Torino del Salone dell'auto che ha visto il leader M5s correre in difesa del sindaco del Movimento, attaccata anche da una frangia dei suoi consiglieri, i pentastellati tentano di risalire la china nel capoluogo piemontese a partire dall'accordo con Fca. "La sindaca Appendino ha riconosciuto a Fca di aver mantenuto l’impegno di partire per la produzione della 500 elettrica dal capoluogo piemontese, che resta il più grande polo produttivo del gruppo. Sia la città, sia le politiche di incentivo messe in campo dal governo sono state quindi in grado di favorire la scelta industriale", si legge sul Blog che ripercorre le iniziative a favore di uno dei pilastri delle politiche M5s. (segue) (Rin)