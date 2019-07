Imprese: Di Maio, basta polemiche, Fca produrrà a Torino 500 elettrica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se sull'ecobonus i pentastellati vantano i primi frutti con i "dati semestrali sulle immatricolazioni di veicoli elettrici, che registrano un +120 per cento su base annua" e "vendite aumentate del 220 per cento nel solo mese di giugno", sul fronte colonnine il Blog ricorda che "è in fase di attuazione il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, che ha come obiettivo al 2020 la realizzazione di circa 13.000 punti di ricarica lenta/accelerata e 6.000 punti di ricarica veloce". Infrastrutture per quali lo Sblocca cantieri ha stanziato "altri 30 milioni di euro per nuove installazioni", mentre riferisce ancora il post, "con il decreto Crescita invece è stata introdotta la detrazione fiscale del 50 per cento delle spese sostenute per installare infrastrutture di ricarica elettriche a uso privato". (segue) (Rin)