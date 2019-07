Imprese: Di Maio, basta polemiche, Fca produrrà a Torino 500 elettrica (3)

- Infine le ricariche sulle autostrade. Nel Blog si rende noto che "Anas ha avviato un piano per installare colonnine elettriche in tutte le 40 aree di servizio affidate in concessione sulla sua rete e il ministero delle Infrastrutture guidato da Danilo Toninelli ha chiesto e ottenuto dai concessionari privati della restante rete autostradale i loro piani di installazione delle colonnine. Si punta - conclude il post - alla realizzazione di 373 impianti di ricarica elettrica da qui al 2025 sulla rete autostradale in concessione". (Rin)