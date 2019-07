Medio Oriente: Mogherini, “evitare escalation, si a conferenza regionale proposta dall'Iraq” (2)

- Mogherini e Al Hakim hanno parlato “delle crescenti tensioni” nella regione e “della necessità, in primo luogo, di evitare un'escalation e qualsiasi errore di calcolo che potrebbe avere conseguenze molto pericolose in Iraq e altrove”, ha detto ancora l'Alto rappresentante. “L'esperienza europea insegna che nei momenti più difficili è sempre meglio sedersi e parlare, piuttosto che esplorare strade sconosciute che possono essere pericolose per tutti. Questo è il motivo per cui sosteniamo completamente l'idea di una conferenza regionale che l'Iraq sta proponendo”, ha aggiunto Mogherini. Da parte sua, Al Hakim ha ringraziato “l'Europa per il suo ruolo svolto all'interno della Coalizione internazionale” contro lo Stato islamico. “Nonostante la vittoria militare, l'organizzazione terroristica è ancora una minaccia costante”, in particolare nella fase di ricostruzione per cui l'Unione europea “ha donato 400 milioni di dollari”, ha precisato il capo della diplomazia irachena. Al Hakim ha confermato di aver parlato con Mogherini anche dei rifugiati ospitati nell'Unione europea e di diversi dossier regionali, tra cui la crisi in Libia, in Siria e le tensioni tra Iran e Stati Uniti. “Abbiamo sottolineato che la regione non tollererà una nuova guerra. Bisogna proseguire la via del negoziato. L'Iraq non sarà un campo di battaglia”, ha concluso al Hakim. (Irb)