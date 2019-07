Alba: ripristino della pavimentazione in porfido, lunedì via XX Settembre chiusa al traffico

- Ad Alba (Cuneo) proseguono i lavori per la riqualificazione di via Roma, via XX Settembre e via Mazzini. Per consentire il rifacimento del porfido all’incrocio tra via XX Settembre e via Mazzini, lunedì 15 luglio dalle ore 7.00 alle 21.00 sarà chiusa al traffico via XX Settembre, nel tratto tra via Diaz e via Gioberti. Per il transito veicolare di residenti ed autorizzati sarà istituito il doppio senso di circolazione. Per il resto, l’accesso al centro storico sarà possibile percorrendo piazzetta Micca, via Ospedale, via Rattazzi, via Gazzano, vicolo Del Pozzo, via Gioberti. Il percorso sarà guidato da apposita segnaletica. Su via XX Settembre si sta lavorando per il ripristino della pavimentazione in porfido, il rifacimento dei parcheggi ed all’adattamento dei marciapiedi al profilo stradale, con l’abbattimento delle barriere architettoniche. La via avrà anche un nuovo arredo urbano funzionale e accogliente. I lavori sono iniziati da via Roma dov’è in corso il restyling delle pavimentazioni e si stanno realizzando aree di socializzazione con zone verdi ed arredo urbano, per il tratto tra piazza Michele Ferrero e l’incrocio con via XX Settembre. (segue) (Rpi)