Iran: ministro Esteri Zarif a New York per conferenza Onu

- Il ministro degli Esteri dell'Iran, Mohammad Javad Zarif, si trova oggi a New York per partecipare a una conferenza delle Nazioni Unite. Lo riferisce l'agenzia di stampa iraniana ufficiale “Irna”. Il capo della diplomazia di Teheran prenderà parte a una riunione del Consiglio economico e sociale dell'Onu (Ecosoc) “per poi recarsi in Venezuela, Bolivia e Nicaragua”, precisa l'agenzia iraniana. La presenza di Zarif sul suolo statunitense assume particolare rilevanza alla luce dell'escalation della tensione tra Iran e Stati Uniti. Le due nazioni sono arrivate vicino al conflitto il mese scorso, quando l'Iran ha abbattuto un drone statunitense, inducendo Washington a ordinare attacchi aerei di ritorsione, poi interrotti solo all'ultimo minuto. Recentemente, il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Steven Mnuchin, ha dichiarato che gli Usa potrebbero imporre sanzioni contro i principali funzionari iraniani, tra cui Zarif. Tale misura - che potrebbe scrivere la parola fine agli sforzi diplomatici per disinnescare la crisi - non è stata ancora intrapresa. (Irt)