Medio Oriente: Mogherini, “evitare escalation, si a conferenza regionale proposta dall'Iraq”

- L'Unione europea sostiene la proposta dell'Iraq per organizzare conferenza regionale tesa a disinnescare le tensioni in Medio Oriente. Lo ha detto oggi a Baghdad l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, nel corso di una conferenza congiunta con il ministro degli Esteri iracheno, Mohammed al Hakim. L’Alto rappresentante ha incontrato oggi in Iraq il presidente Barham Salih, il primo ministro Adel Abdul Mahdi, il presidente del parlamento Muhammad al Halbusi e il capo della diplomazia Al Hakim. “Ho visitato Baghdad l'ultima volta nel dicembre 2014. Ero in carica da circa un mese. Oggi ho visto con i miei occhi una situazione molto migliore a Baghdad. L'Iraq è una delle poche storie positive in questi anni”, ha detto Mogherini, ricordando come l'Unione europea abbia investito nel paese “circa 1,2 miliardi di dollari dal 2014”, senza considerare il supporto dei singoli Stati membri. “L'Unione europea è qui per esprimere il suo pieno sostegno, la piena solidarietà e anche per il lavoro comune volto a stabilizzare questi risultati positivi in Iraq, non solo per il bene del popolo iracheno, ma anche nell'interesse della sicurezza e della stabilità dell'intera regione. Questa è una priorità per l'Unione europea”, ha aggiunto l'Alto rappresentante. (segue) (Irb)