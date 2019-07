Energia: Cipro, turco ciprioti propongono esplorazione congiunta idrocarburi (9)

- L'incaricato d'affari della missione permanente di Cipro presso l’Onu ha rilevato che Ankara con le sue attività metterebbe a repentaglio la sicurezza dell'Aviazione civile internazionale, creando difficoltà al traffico aereo su Cipro e impedendo la creazione di un ambiente favorevole per perseguire il processo di pace di Cipro. Le azioni della Turchia "mirano chiaramente a minare la sovranità di Cipro, consolidando la divisione di fatto in corso e migliorando lo status dell'entità secessionista rivendicando un ipotetico spazio aereo sul territorio occupato della Repubblica", riferisce il diplomatico cipriota nella lettera, in cui si esorta la Turchia e la comunità turco-cipriota a contribuire a una significativa ripresa del processo di pace. (segue) (Res)