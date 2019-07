Pd: Zingaretti saluta Sassoli, "noi rappresentiamo Italia in Ue"

- "Salutiamo con un applauso il nuovo presidente del Parlamento europeo, David Sassoli". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, intervenendo all' assemblea nazionale del partito. "Tutte le funzioni apicali affidate ad italiani nel Parlamento europeo sono del Pd, siamo noi a rappresentare l'Italia in Europa - ha aggiunto Zingaretti - Sono convinto che a fare la differenza in questi mesi sia stata la nostra iniziativa, il nostro agire: offrire un approdo e una sponda in una situazione difficile - ha sottilineato Zingaretti -. Solo alcune settimane fa i leader nazionalisti italiani ed europei parlavano e urlavano nelle piazze d'Europa, annunciando il trionfo di una coalizione che avrebbe distrutto le istituzioni europee. Ora nessuno vuole sottovalutare la forza elettorale di questi movimenti, ma - ha concluso il segretario - a chi era certo di vincere e detto bugie non possiamo che rispondere con un sorriso, perché era pura propaganda".(Rin)