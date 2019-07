Carabinieri: Tesei (Lega), da oltre due secoli nel cuore Paese

- La senatrice della Lega, Donatella Tesei, presidente della commissione Difesa, ricorda in una nota: "Duecentocinque anni di fedeltà, dedizione e servizio al Paese. Oggi, con il duecentocinquesimo anniversario della nascita dell'Arma dei Carabinieri, è l'intera comunità che festeggia ed omaggia ciò che tutti noi consideriamo un orgoglio nazionale. Alle donne e agli uomini in divisa, che quotidianamente garantiscono la nostra sicurezza, vanno i miei migliori auguri e gli auspici per un futuro sempre più radioso". (Com)