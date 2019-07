Migranti: Fd'I su Rackete protesta oggi alle 18 davanti ambasciata francese a Roma

- Fratelli d'Italia in una nota anticipa il testo dello striscione che esporrà in segno di protesta davanti all'ambasciata francese di Roma: "Altro che Liberte', Egalite', Fraternite': sfruttate gli africani, pagate i negrieri". Lo striscione aprirà la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia e Gioventù nazionale oggi alle 18 di fronte all'ambasciata francese a piazza Farnese in occasione del ricevimento per l'anniversario della presa della Bastiglia. La manifestazione - rosegue la nota - è organizzata per protestare contro la decisione del comune di Parigi di insignire Carola Rakete di una medaglia Grand Vermeil, la massima onorificenza del comune di Parigi e di quella del governo francese che ha destinato 100 mila euro alle Ong che portano in Italia gli immigrati. (Com)