Difesa: Turchia lancia nuova operazione militare contro il Pkk nel nord dell’Iraq

- Il ministero della Difesa turco ha dichiarato di aver lanciato una nuova operazione militare, denominata Operation Claw-2", contro i militanti curdi nel nord dell'Iraq. Le attività militari turche prevedono commando sul terreno, attacchi aerei e l’utilizzo dell’artiglieria contro i militanti del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) nella zona di Hakurk, nella parte settentrionale della regione autonoma del Kurdistan iracheno. La prima fase dell’operazione di terra era stata lanciata a fine maggio. Lo scorso primo luglio, il ministero degli Esteri della Turchia aveva convocato l’ambasciatore d’Iraq ad Ankara, Issam Mohammad, in risposta alle critiche della diplomazia irachena alle incursioni aeree effettuate dalle forze turche in territorio iracheno. Dopo l’uccisione di quattro civili in attacchi della Turchia contro obiettivi del Pkk, il ministero degli Esteri di Baghdad aveva parlato di “atti unilaterali di guerra”. (Tut)