Migranti: Meloni su Sea Watch, missioni Ong finanziate da Parigi si concluderanno in porti francesi?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, commenta su Facebook: "Oltre che premiare il comandante della Sea Watch, Parigi donerà 100 mila euro alla Ong Sos Mediterranée per 'nuovi missioni di salvataggio'. Bene, quindi presumo che queste missioni si concluderanno tutte nei porti francesi giusto? E' in corso - aggiunge - un grave attacco alla nostra sovranità e abbiamo solo un modo per fermare scafisti, Ong e finanziatori vari: blocco navale. L'Italia rialzi la testa". (Rin)