Difesa: Lega, senza ripensamenti Cinque stelle oggi avremmo legge per associazioni sindacali militari

- Iil capogruppo della Lega in commissione Difesa alla Camera Roberto Paolo Ferrari e i deputati Marica Fantuz, Francesco Zicchieri, Domenico Furgiuele, Riccardo Augusto Marchetti, Luca Rodolfo Paolini, Lino Pettazzi, Edoardo Rixi e Luca Toccalini, in una nota congiunta affermano: "Fa sorridere che Di Maio chieda alla Lega di accelerare l'iter per riconoscere tutele sindacali alle Forze armate quando è proprio per scelta del suo Movimento che ancora non è stato fatto nulla. Il progetto di legge che prevede l'istituzione delle associazioni sindacali militari votato a larga maggioranza in commissione Difesa - spiegano - è approdato in Aula a maggio per l'approvazione, ma i ripensamenti dei pentastellati lo hanno rispedito in Commissione bloccandone l'iter. Se quindi il M5s non fosse tornato sui suoi passi dopo aver dato l'ok in commissione Difesa, a fine maggio sarebbe già stata approvata la legge, esattamente come la Corte costituzionale aveva richiesto". (segue) (Com)