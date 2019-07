Difesa: Lega, senza ripensamenti Cinque stelle oggi avremmo legge per associazioni sindacali militari (2)

- Per i deputati leghisti, "è corretto che si giunga presto all'approvazione di una norma condivisa, per il bene delle nostre Forze armate, garantendo l'efficacia dello strumento militare. La Lega si è sempre impegnata non solo a garantire tutele alle Forze armate, ma anche a voler fornire gli strumenti altrettanto necessari che possono voler dire aver salva la vita, per poter ben operare, in Italia come all'estero. Anche se in quest'ultimo caso ci siamo sentiti soli, faremo sempre di tutto per assicurare il meglio alle nostre Forze armate". (Com)