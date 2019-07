Migranti: Civati (Possibile), bene Pd per cancellazione Bossi-Fini, peccato per il ritardo

- Giuseppe Civati, fondatore di Possibile, commenta in una nota quanto detto dsl segretario del Pd all'assemblea nazionale. "Sono positive le parole di Nicola Zingaretti sull'abrogazione della Bossi-Fini, la legge che ha causato anni di pessime politiche sui flussi migratori. E che anzi ha spalancato la strada a politiche ancora peggiori, portate avanti da Salvini, ma anche da chi lo ha preceduto al Viminale. Abbiamo condotto - aggiunge Civati - una lunga battaglia, spesso in solitaria, per la cancellazione di quella legge, spiegando i motivi del fallimento. Peraltro se ancora oggi si parla di migranti come un'emergenza, è chiaro che la legge non funziona. Insomma, bene il ravvedimento arrivato dal Pd, ma peccato per il ritardo. Perché magari era un impegno da realizzare nella scorsa legislatura". (Com)