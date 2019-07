Libia: movimento "Rabbia del Fezzan" minaccia di chiudere il giacimento petrolifero di Sharara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento "Rabbia del Fezzan” ha minacciato oggi di chiudere il più grande giacimento petrolifero della Libia per protesta contro "le pessime condizioni di vita” nel sud del paese. “Il governo dovrebbe prendere in considerazione le nostre richieste per fornire liquidità alle banche del Fezzan, assumere i giovani, creare progetti di sviluppo nel sud e risolvere il problema dell'interruzione della corrente elettrica, altrimenti chiuderemo il campo petrolifero di Sharara", ha scritto un portavoce del gruppo libico su Facebook. Sharara è gestito dalla National Oil Corporation libica in partnership con Repsol, Total, Omv e Statoil. E’ situato circa 750 chilometri a sud di Tripoli, nella regione meridionale della Libia, e produce circa 280 mila barili di petrolio al giorno. Mustafa Omar, membro del sindacato dei lavoratori petroliferi a Sharara, ha dichiarato oggi ad “Agenzia Nova” che "la produzione non si è fermata e prosegue normalmente”. Il sindacalista ha rivelato però che un gruppo di manifestati è partito questa mattina dalla vicina località di Ubari (circa 700 chilometri a sud di Tripoli) verso a Sharara. "L’amministrazione del campo spera di convincere i dimostranti ad evitare la chiusura del maggiore giacimento petrolifero del paese”, ha detto Omar. (Lit)