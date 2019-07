Roma: bloccati da Cc dopo aver rubato cellulare in piazza della Repubblica, arrestati due stranieri

- Sono stati sorpresi dai carabinieri subito dopo aver sottratto con destrezza un cellulare del valore di 350 euro a una donna romana che stava passeggiando in piazza della Repubblica. Dopo un breve inseguimento, a cui hanno partecipato anche altri due carabinieri liberi dal servizio, i ladri sono stati bloccati a poche decine di metri e portati in caserma in manette. I militari della stazione di Roma via Vittorio Veneto hanno quindi arrestato due cittadini algerini, di 45 e 59 anni, senza fissa dimora e con precedenti, per furto aggravato in concorso. Il telefono cellulare è stato poi riconsegnato alla vittima mentre, i due ladri sono stati trattenuti in attesa del rito direttissimo. (Rer)