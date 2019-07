Italia-Slovenia: governatore Fvg Fedriga incontra presidente Pahor, rafforzare collaborazione su immigrazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un obiettivo comune - ha rimarcato Fedriga - che vede i due Paesi impegnati, come peraltro testimoniato dall'avvio dei pattugliamenti congiunti il primo luglio scorso, su un fronte che non riguarda solo la difesa della legalità ma anche lasalvaguardia delle identità." Piena inoltre la convergenza di Fedriga e Pahor sull'opportunità di mettere in campo, ove necessario, ulteriori iniziative condivise a contrasto dei flussi migratori. A conclusione del colloquio privato, il governatore del Friuli Venezia Giulia ha infine sottolineato "l'intenzione dell'Amministrazione regionale di operare sempre in sintonia con gli amici della Repubblica di Slovenia, rinsaldando un legame già forte attraverso l'intensificazione delle relazioni diplomatiche, culturali e commerciali." (Res)