Lega: Zingaretti, strategia per allontanare Italia da Ue

- In merito alla vicenda fondi "è giusto attendere la magistratura, ma a leggere bene gli audio si profila qualcosa di più sottile, un strategia politica ben precisa, che mette in discussione le alleanze tradizionali dell'Italia. C'è un obiettivo dichiarato di superare il rapporto con l'Ue, quindi l'allontanamento dal tessuto di multilateralismo internazionale". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, intervenendo all'assemblea nazionale del partito. "Un primo livello - ha aggiunto Zingaretti - che prevede la distruzione delle istituzioni europee, con l'alleanza con destre vecchie e nuove, che collaborano con la Lega per superare il rapporto con l'Ue. Sempre in quelle parole - ha concluso - si delinea il superamento della collocazione nella Nato dell'Italia". (Rin)