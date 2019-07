Riforme: Fraccaro, non temiamo referendum su taglio parlamentari

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro, scrive su Facebook: "Sul taglio dei parlamentari siamo all’ultimo miglio, presto questa riforma epocale sarà realtà". E ancitipa, "se qualcuno volesse proporre un referendum non lo temiamo di certo. Stiamo realizzando ciò che gli altri partiti hanno promesso e non hanno mai fatto, è una grande vittoria per i cittadini". L'esponente di governo M5s quindi aggiunge: "Poi introdurremo anche strumenti che rafforzano la democrazia rappresentativa. A settembre in Senato - ricorda ancora - arriverà il referendum propositivo: i cittadini proporranno le leggi e questo rafforzerà la nostra democrazia". (Rin)