Ue: Bernini (FI), Lega tratta con Ppe, Fd'I cosa dice?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anna Maria Bernini, capogruppo dei senatori di Forza Italia, afferma in una nota: "La Lega sta trattando una poltrona nella Commissione europea in cambio di un voto a favore di Ursula von der Leyen, indicata dal Partito popolare per guidare un'alleanza in cui ci saranno anche i socialisti. E' una mossa all'insegna del pragmatismo volta ad ottenere per l'Italia un incarico di peso nel nuovo governo dell'Unione, anche se sconfessa un intero anno di narrazione sovranista. Quella narrazione - continua - strumentalizzata a fini interni soprattutto dalla leader di Fd'I, secondo cui Forza Italia non avrebbe potuto far parte di un'alleanza di centrodestra perché, facendo parte del Ppe, avrebbe appoggiato in Europa un governo coi socialisti. Mi chiedo facendo un semplice sillogismo: se la Lega voterà davvero per la von der Leyen, questa esclusione varrà anche per Salvini? E la Meloni con chi farà l'alleanza di centrodestra: da sola?". (Com)